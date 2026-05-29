Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τις ευχές και τη στήριξή του στους μαθητές που ξεκινούν τη δύσκολη διαδικασία των εξετάσεων.

Όπως ανέφερε, οι Πανελλαδικές αποτελούν μόνο έναν από τους πολλούς σταθμούς της ζωής και δεν μπορούν να καθορίσουν τα όνειρα και τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι “μεγαλύτεροι”, ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή τη δοκιμασία και, ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ λέει πως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πρόκειται μόνο για μία από τις πολλές μάχες που θα δώσετε στη ζωή σας, η οποία βρίσκεται μπροστά σας.

Και αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».