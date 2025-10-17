Πάνος Καμμένος: «Δεν ακολούθησα ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα - Μόνη αντιπολίτευση η Καρυστιανού»

Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προέβη σήμερα ο πρώην πολιτικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα επί της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, λέγοντας στο OPEN πως ουδέποτε «ακολούθησε» τον πρώην πρωθυπουργό.

Για τη δυναμική των κομμάτων είπε: «Ο Μητσοτάκης κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση είναι ουσιαστικά η κα Καρυστιανού. Αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά προβλήματα, δημιουργούνται θέματα που δεν υπάρχουν.

Πιστεύω η κα Καρυστιανού δεν θα μπλέξει με το παλιό πολιτικό σύστημα, εάν πράγματι ο αγώνας της για δικαιοσύνη μεταμορφωθεί σε πολιτικό κίνημα. Πιστεύω στις εκλογές το 2026 θα είναι εντελώς διαφορετικά τα σχήματα».

Καμμένος: «Προσβολή η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Για τη ρύθμιση που θα ανέθετε τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε:

«Αυτή τη ρύθμιση κανείς από εμάς δεν μπορεί να την υπογράψει. Η προεδρική φρουρά έχει ως δουλειά της τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο εκάστοτε υπΑΜ είναι η μόνη μονάδα που δεν έχει δικαίωμα να εμπλακεί.

Είναι αδύνατον να υπάρξει τέτοια προσβολή στην Προεδρική Φρουρά και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πιστεύω αυτό ήταν ένα λάθος.

Σχετικά με την κυβερνητική βούληση να διωχθούν όσοι οργανώνουν παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μπροστά από το μνημείο, τόνισε:

«Αυτοί που το εισηγήθηκαν, προφανώς το έκαναν για να μην υπάρχουν διαρροές από τα "δεξιά" για τη Νέα Δημοκρατία, για να μας πουν ότι είναι ισχυροί, αλλά αυτό τους έκανε τεράστια ζημιά.

Αντί να προσελκύει ψηφοφόρους τούς απωθεί. Εάν γίνει αυτή η ρύθμιση, στην επόμενη μέτρηση το θέμα της Καρυστιανού θα πάει στο 80% από το 50%».

Καμμένος: «Εγώ δεν ακολούθησαν ποτέ τον Τσίπρα»

Σχετικά με το διάστημα της συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε πως «Εγώ δεν ακολούθησαν ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα. Είχα τους ΑΝΕΛ, πήραμε απόφαση να στηρίξουμε μία κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας για να βγούμε από τα μνημόνια.

Τότε, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά ήταν "πακέτο", έγιναν μνημονιακοί, και από εκεί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είδαμε πού συμφωνούμε για την μη παράδοση της χώρας στην Τρόικα. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Η συνεργασία με εκείνα τα δεδομένα ήταν σωστή».