Παπαδημούλης: Άφησε την πολιτική και βρέθηκε στο πατητήρι σταφυλιών ο πρώην βουλευτής

Μακριά από τα πολιτικά έδρανα, ο πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, απολαμβάνει πλέον μια πιο απλή καθημερινότητα, αφιερώνοντας τον χρόνο του στο πάτημα σταφυλιών.

Ο 70χρονος πολιτικός αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη. Σήμερα, δείχνει να έχει αφήσει πίσω του τις σκοτούρες της πολιτικής ζωής και να απολαμβάνει τις χαρές της αγροτικής ενασχόλησης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία από το πατητήρι, δηλώνοντας πως παρήχθη αρκετός μούστος για κρασί, ενώ τα στράφυλα θα χρησιμοποιηθούν για την απόσταξη τσικουδιάς στα τέλη Οκτωβρίου.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη