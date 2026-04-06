Παπακώστα: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου - Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές»

Την άμεση άρση της βουλευτικής της ασυλίας ζητά, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η Κατερίνα Παπακώστα, μετά την εμφάνιση του ονόματός της στη δεύτερη δικογραφία που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση, αρνούμενη ρητά ότι έχει υποπέσει στο παραμικρό νομικό ή ηθικό ολίσθημα.

Παράλληλα, προχωρά σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα: θέτει εαυτόν εκτός της επόμενης εκλογικής μάχης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να είναι εκ νέου υποψήφια, εφόσον συνεχίσει να πλανάται εις βάρος της η οποιαδήποτε «σκιά απαξίας».

Διαβάστε ακόμα:Μηταράκης για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό»

Η ανακοίνωση της Παπακώστα:

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.



Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο των Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.

Με τιμή,

Αικατερίνη Παπακώστα-Παλιούρα, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων».

