Παπανδρέου, Σαμάρας και σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ στην ΕΣΗΕΑ: Η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Βαλυράκη

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 18:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, Σήφη Βαλυράκη.
Η εκδήλωση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα λόγω των υψηλών παρουσιών, καθώς χαιρετισμό απευθύνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ την συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.
Στην αίθουσα δίνει το «παρών» πλήθος στελεχών, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παραβρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης.
Επιπλέον, παρευρίσκονται στην εκδήλωση ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Λούκα Κατσέλη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι και φίλοι της οικογένειας.
