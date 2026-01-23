Μενού

Παπανδρέου, Σαμάρας και σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ στην ΕΣΗΕΑ: Η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Βαλυράκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, με σημαντικά πολιτικά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ να δίνουν το «παρών».

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 18:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, Σήφη Βαλυράκη.

Η εκδήλωση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα λόγω των υψηλών παρουσιών, καθώς χαιρετισμό απευθύνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ την συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Στην αίθουσα δίνει το «παρών» πλήθος στελεχών, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παραβρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Επιπλέον, παρευρίσκονται στην εκδήλωση ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Λούκα Κατσέλη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι και φίλοι της οικογένειας.

