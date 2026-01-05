Παπασταύρου: «Ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας - Κανείς δεν θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψή του»

Σκληρή κριτική για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας άσκησε ο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, με αφορμή την σύλληψή του από τις αμερικανικές Αρχές.

«Ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Δεν ήταν εκφραστής της νομιμότητας. Ήταν ο παραβιάζων τη νομιμότητα. Είχε καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα στη Βενεζουέλα, είχε φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε παραβιάσει κάθε έννοια Δημοκρατίας», είπε αρχικά.

«Το πραγματικό δίλημμα στη σύλληψη Μαδούρο είναι αν είσαι με τη δικτατορία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «αυτό είναι η επιλογή και τολμώ να πω ότι υπάρχει μια δυσθεώρητη απόσταση μεταξύ της σύλληψης ενός δικτάτορα, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τη Δύση και έχει καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα, και από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια χώρα δηλαδή με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα».

Μάλιστα ανέφερε πως: «Κανείς δεν θα χύσει δάκρυα για την σύλληψη Μαδούρο, εκτός από τους συμπαθούντες του Μαδούρο και του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τους λίγους συμμάχους. Ποιος ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του; Ο κ. Ερντογάν και οι τουρκικές εταιρείες είχαν έντονη εμπορική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεκάδες τόνοι χρυσού του λαού της Βενεζουέλας μεταφέρθηκαν στην Τουρκία.

Στη συνέχεια, μιλώντας για το καθεστώς Μαδούρο ανέφερε πως: «υπάρχουν στον ΟΗΕ και στην Διεθνή Αμνηστία καταγγελίες για ακρωτηριασμούς, για δολοφονίες, για βασανιστήρια. Συγγνώμη, το δίλημμα είναι δικτατορία ή Δημοκρατία; Η Ελλάδα είναι με τη Δημοκρατία».