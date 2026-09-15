Παπασταύρου στα καμένα της Δυτικής Αττικής: «Δεν εφησυχάζουμε, είμαστε δίπλα στους κατοίκους»

Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τη φωτιά της 31ης Ιουλίου 2026.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τη Δασική Υπηρεσία για τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και για την έκταση των παρεμβάσεων και την κατανομή των εργασιών στα συνεργεία των τεσσάρων Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που έχουν ήδη κινητοποιηθεί και εργάζονται στο πεδίο.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με στόχο οι κρίσιμες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων φθινοπωρινών και χειμερινών βροχοπτώσεων.

Αυτοψία του Σταύρου Παπασταύρου στα έργα «θωράκισης» μετά τις φωτιές

Αυτοψία Παπασταύρου στα έργα «θωράκισης»

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, αφορά τέσσερις επιφάνειες συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 χλμ. κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και σχεδόν 1 τετρ. χλμ. ξυλοφραγμάτων.

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Ο Υπουργός επισκέφθηκε ενεργό μέτωπο των εργασιών και ενημερώθηκε επί τόπου για την κατασκευή των έργων και τη συμβολή τους στη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης.

Ο κ. Παπασταύρου συνομίλησε επίσης με εργαζόμενους των ΔΑΣΕ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των συνεργείων και την εκτέλεση των εργασιών στο πεδίο.

Αυτοψία του Σταύρου Παπασταύρου στα έργα «θωράκισης» μετά τις φωτιές

Η παράλληλη ανάπτυξη των συνεργείων επιτρέπει την άμεση επέμβαση σε μεγάλο μέρος της καμένης έκτασης. Οι παρεμβάσεις έχουν ως βασικό στόχο τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση των σπόρων, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την εγκατάσταση της νέας δασικής βλάστησης, ταυτόχρονα με την προστασία των γύρω περιοχών από πλημμύρες.

Παπασταύρου: «Δεν εφησυχάζουμε, είμαστε δίπλα στους κατοίκους»

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα στη Δυτική Αττική ο σχεδιασμός αρχίζει και γίνεται πράξη. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί μετά τη φωτιά του καλοκαιριού.

Τέσσερις δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στο πεδίο και οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες στρέμματα και δέκα ρέματα. Ο στόχος είναι η συγκράτηση του εδάφους για την προστασία των κατοίκων, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος.

Αυτοψία του Σταύρου Παπασταύρου στα έργα «θωράκισης» μετά τις φωτιές

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς και τη Δασική Υπηρεσία που εργάστηκαν όλο τον Αύγουστο, προκειμένου σε χρόνο ρεκόρ να ξεκινήσουν τα έργα.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά ενώσαμε δυνάμεις με τους δημάρχους, με τους βουλευτές, με τον περιφερειάρχη, με τη Δασική Υπηρεσία, με τον ιδιώτη ανάδοχο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν εφησυχάζουμε. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής ξέρουν ότι η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται δίπλα τους».

Αυτοψία του Σταύρου Παπασταύρου στα έργα «θωράκισης» μετά τις φωτιές