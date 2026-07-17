Παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Πόσες εξόδους έγραψε ο «μετρητής» σήμερα

Και τη δική του παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε προ ολίγου ο βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, μαρκάροντας έτσι την πέμπτη αποχώρηση από τις τάξεις του κόμματος μόνο τη σημερινή (17/7).

Στη δήλωση που συνόδευσε την παραίτησή του, αναφέρει: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

ΣΥΡΙΖΑ - Οι σημερινές αποχωρήσεις

Συμπλήρωσε ακόμα: «Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία».

Η παραίτηση του κ. Κόκκαλη είναι η πέμπτη σε σειρά μόνο για σήμερα, με άλλους τέσσερις μέχρι πρότινος πλλιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν το «διαζύγιό» τους:

Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως ανεξαρτητοποιείται, ενώ εξηγώντας την απόφασή της υπογράμμισε πως «πάντα πάλευε για έναν στόχο, αλλά αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα».

ανακοίνωσε πως ανεξαρτητοποιείται, ενώ εξηγώντας την απόφασή της υπογράμμισε πως «πάντα πάλευε για έναν στόχο, αλλά αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές Ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την παραίτησή του, αναφέροντας «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ [...]: Ευχαριστώ!».

ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/7) την του, αναφέροντας «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ [...]: Ευχαριστώ!». Ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε επίσης την ανεξαρτητοποίησή του

ανακοίνωσε επίσης την ανεξαρτητοποίησή του Ο βουλευτής Διονύσης Καλαματιανός δήλωσε σχετικά με την ανεξαρτητοποίησή του πως «Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».