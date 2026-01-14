Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά

Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία έγινε αποδεκτή.

Τη θέση του διοικητή αναλαμβάνει προσωρινά ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας, Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου διοικητή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου: «Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

«Τα συστήματα είναι παλαιά»

«Τα συστήματα είναι παλαιά, ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι παραμένουν λειτουργικά», δήλωσε ο Χρίστος Δήμας αναφερόμενος στο black out στο FIR Αθηνών, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο καμία πτήση.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε το συμβάν «χαμηλής διακινδύνευσης», επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα αφορά κυρίως τη «χωρητικότητα» των συστημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Εργαζόμενοι ΥΠΑ για FIR: «Άμεση παρέμβαση του υπουργού Μεταφορών για το περιστατικό που εξέθεσε όλη τη χώρα»

«Ο διοικητής κυβερνοασφάλειας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας, ενώ και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τις πτήσεις», ανέφερε ο κ. Δήμας. Πρόσθεσε ότι, σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Eurocontrol, υλοποιείται «ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων», ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενισχύεται διαρκώς με προσωπικό και πρόσφατα συμφωνήθηκε η ανάληψη ρόλου τεχνικού συμβούλου από τη Eurocontrol.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο πρόεδρος της ΥΠΑ μίλησε στη Βουλή, είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να έχουμε “Τέμπη του αέρα”». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε πως «πρόκειται για γεγονός κατάρρευσης της κυριαρχίας και των δικλείδων ασφαλείας για πολίτες, ταξιδιώτες και εργαζόμενους, την ώρα που εσείς λέτε ‘ούτε γάτα ούτε ζημιά’».