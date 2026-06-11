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Παραιτήθηκε ο ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου: Γενικές ανακατατάξεις από το Μαξίμου

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου επιβεβαίωσαν σήμερα (11/6) την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γεωργίου Διδασκάλου.

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Υπουργείο Πολιτισμού | Eurokinissi
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Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου επιβεβαίωσαν σήμερα (11/6) πως παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κύκλους, λόγος είναι μία γενικότερη οργανωσιακή «εξυγίανση», καθώς γενικοί γραμματείς που απασχολούσαν επί έτη την ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους.

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