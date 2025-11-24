Παραιτήθηκε ο Γιάννης Βούρος από δημοτικός σύμβουλος του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας: Οι λόγοι που αναφέρει

Με μία μακροσκελή επιστολή, ο πρώην δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολιτών Πολιτεία», Γιάννης Βούρος, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.

Στην επιστολή του, ο Γιάννης Βούρος έκανε έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, ενώ τόνισε την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και συνεργασία, καλώντας τα μέλη της παράταξης «Πολιτών Πολιτεία» να συνεχίσουν το έργο τους.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να παραιτηθεί για επαγγελματικούς – όπως λέει – λόγους, ο Γιάννης Βούρος κάλεσε τους συμβούλους να απομακρυνθούν από προσωπικές αντιπαραθέσεις και να εστιάσουν στις ανάγκες της πόλης. «Όπου μπορώ να συνεισφέρω, θα είμαι παρών σε δίκαιες διεκδικήσεις για την πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστολή του Γιάννη Βούρου

Από τον Δεκέμβρη του 2019 ξεκινήσαμε, στην αρχή μια μικρή παρέα φίλων , παλιών γειτόνων και παλιών συμμαθητών, μια όμορφη διαδρομή, ιδρύοντας την δημοτική παράταξη «Πολιτών Πολιτεία-Γιάννης Βούρος. Μια παράταξη η οποία προϊόντος του χρόνου ενισχύθηκε με άλλους πολλούς συνδημότες μας και μας οδήγησε τον Ιούνιο του 2019 σε μια μεγάλη εκλογική νίκη. Τόσο στον Α’ γύρο των δημοτικών εκλογών, όσο και στον Β’ γύρο, με το εμφατικό 55%.

Ακολούθησαν τέσσερα συναρπαστικά αλλά και συνάμα δύσκολα χρόνια. Με πρωτόγνωρες κρίσεις να χτυπούν την πόρτα, όχι μόνο της πόλης μας ή της χώρας μας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήμασταν υποχρεωμένοι, με συνοδοιπόρους τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Δήμου μας, όχι απλά να λειτουργήσουμε τύποις, μα και να υλοποιήσουμε, να κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί απέναντι στους δημότες μας.

Με πολλή δουλειά, όρεξη και πείσμα απέναντι στις αντίξοες συνθήκες που προανέφερα, κατορθώσαμε και μετουσιώσαμε σε έργα τα θέλω μας, πολλά από τα οποία ξεκίνησαν από το μηδέν και άλλα τα οποία ολοκληρώνονται από την τωρινή δημοτική αρχή. Δουλέψαμε μερόνυχτα για αυτά με όλα τα στελέχη που υπηρέτησαν την δημοτική μας αρχή, ανεξαρτήτως πόστου, και είναι, και είμαστε υπερήφανοι για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Σε αυτόν τον μικρό απολογισμό, δεν μπορώ να μην θυμηθώ, το ιστορικό έργο της ανέγερσης του γηπέδου της ΑΕΚ, των πετρόχτιστων και όμορφων αναβαθμών, την πλατεία του αετού, την υπογειοποίηση, την ανέγερση του νέου παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού, καρπό της αγαστής συνεργασίας με τον Μητροπολίτη μας κ.κ Γαβριήλ και την Ι. Μ Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, την ενεργειακή και σχεδόν ολική αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων της πόλης αλλά και τα εγκαίνια δύο νέων υπερσύγχρονων σχολικών μονάδων ως συνέχεια έργου της προηγούμενης διοίκησης του κ. Βασιλόπουλου, την κατεδάφιση της «Στρούγκας» που άνοιξε τον δρόμο στην σημερινή δημοτική αρχή προκειμένου να υλοποιηθεί η επιθυμία όλων μας και να προχωρήσει η ανέγερση του νέου πολυχώρου ΚΑΠΗ στο κέντρο του Δήμου, με σχέδια που έχουν εκπονήσει επί των ημερών μας οι Τεχνικές μας Υπηρεσίες.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Ν. Χαλκηδόνα «Γιώργος Παυλάκης», την δημιουργία πάρκου σκύλων, την συνολική ενίσχυση της ανακύκλωσης με τοποθέτηση καφέ κάδων σε κάθε γειτονιά της πόλης, την σημαντική ενίσχυση του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας, την ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και το τεράστιο έργο της αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού που πολεμήθηκε λυσσαλέα αλλά τελικά υλοποιήθηκε αλλάζοντας την εικόνα σε κάθε πλατεία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο της πόλης μας, εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους.

Πέραν αυτών, δίχως ίχνος αλαζονείας ή έπαρσης, όλα τα στελέχη και τα μέλη της δημοτικής μας αρχής, αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε προκειμένου να προχωρήσουν έργα που έπρεπε και πρέπει να γίνουν στην πόλη μας. Χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων για απαλλοτριώσεις, ψηφιακές υπηρεσίες, δράσεις και εφαρμογές για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, για κυκλοφοριακές λύσεις, για έξυπνες διαβάσεις για νέους χώρους στάθμευσης, για γωνίες ανακύκλωσης, για δράσεις αντισεισμικής προστασίας, για τη προστασία του περιβάλλοντος και την περαιτέρω ανάδειξη του πανέμορφου άλσους μας.

Δουλέψαμε πολύ για να αντλήσουμε αυτούς τους πόρους από προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, το Πράσινο Ταμείο, από Ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλους φορείς με ένα και μόνο στόχο. Να μην φορτώσουμε ούτε ένα ευρώ δανεισμού στις πλάτες των συμπολιτών μας. Μια συνειδητή πολιτική επιλογή.

Όλα αυτά ως γεγονότα αποτελούν παρελθόν. Αλλά έχουν κάνει κι ένα τεράστιο δώρο τόσο σε εμένα, όσο και στους συνεργάτες μου. Πλέον γνωρίζουμε ότι για να προχωρήσει ο Δήμος μας στο αύριο απρόσκοπτα, η στείρα άρνηση, το μόνιμο «όχι» και η αντίδραση για την αντίδραση δεν οδηγούν πουθενά και δεν ωφελούν κανέναν. Κυρίως δεν ωφελούν την πόλη που όλοι στηρίζουμε και αγαπάμε. Στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν χωρούν πάθη και αντιπαραθέσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να μεταφέρουμε τα προσωπικά μας πάθη και την προσωπική μας αντιπάθεια προς κάποιον. Γιατί το ζήσαμε κι αυτό. Λάσπη, ψέματα και συκοφαντίες που δεν στηρίχτηκαν σε καμία ιδεολογική ή πολιτική διαφωνία αλλά σε ένα ανεξήγητο προσωπικό μίσος, ανεξήγητο και χωρίς καμία λογική βάση σε πολλούς από εσάς αλλά όχι σε εμένα, που γνωρίζω τη πηγή αυτής της τοξικότητας, του μένους και την βαθύτερη αιτία του.

Χρέος της δημοκρατικής πεποίθησης μας είναι να αντιπαρατιθέμεθα πολιτισμένα υποστηρίζοντας την διαφορετική άποψη που μπορεί να έχουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά και να στεκόμαστε αρωγοί σε ό,τι θετικό δρομολογείται, ανεξαρτήτως κομμάτων, χρωμάτων και ιδεολογικών αφετηριών. Και με ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής ώστε να παραδεχόμαστε τα λάθη, τις παραλείψεις μας, τις καθυστερήσεις μας που μπορεί να αποτέλεσαν εμπόδια ώστε να οικοδομηθεί ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας.

Σήμερα, εκτιμώ πως έχουμε κληθεί να πάρουμε ίσως δύσκολες αλλά συνάμα απαραίτητες αποφάσεις. Έχουμε κληθεί να συμβαδίσουμε με τη λογική και να δρομολογήσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εξελίξεις του μέλλοντος.

Πλέον τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στα τοπικά δρώμενα, έχει διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο μέσα στο οποίο εγώ, για επαγγελματικούς – βιοποριστικούς λόγους, αδυνατώ να είμαι ενεργά παρών. Η συνεχής απουσία μου από τα Δ.Σ γεννάει ανασφάλεια και δυσπραγία στην παράταξή μου. Ευχαριστώ βεβαίως το σύνολο του Δ.Σ που με καλή διάθεση και με νόμιμη απόφαση μου πρόσφερε την δυνατότητα να απέχω από τις υποχρεώσεις μου επί τρίμηνο αλλά γνωρίζω πως οι επαγγελματικές μου δεσμεύσεις στις οποίες επέστρεψα μετά από πέντε χρόνια απουσίας θα είναι μακράς χρονικής διάρκειας.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και μετά από πολύμηνους προβληματισμούς δηλώνω σήμερα την παραίτησή μου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, ευγνωμονώντας για πολλοστή φορά όλες και όλους για την στήριξη και την αγάπη τους.

Για την στήριξη, τόσο στις εκλογές του 2019, όσο και σε αυτές του 2023 που μας έφεραν στην πρώτη θέση στον Α’ γύρο των εκλογών και το 49,6% του Β’ γύρου. Σε αυτό το νέο διαμορφωμένο πλαίσιο, καλώ τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους που εκλέχθηκαν με τη σημαία της «Πολιτών Πολιτεία-Γιάννης Βούρος», να συνεχίσουν τη δράση τους μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες ενδοοικογενειακές, εσωστρεφείς αντιπαραθέσεις. Μείνετε μακριά από μικροπολιτικούς υπολογισμούς και έριδες που τόσο απεχθάνεται πια η κοινωνία.

Σε οποιαδήποτε δίκαιη διεκδίκηση είτε των αιρετών, είτε των συνδημοτών μου, είτε του Δήμου, συνεχίζω να είμαι παρών ως ιδρυτής της παράταξης «Πολιτών Πολιτεία- Γιάννης Βούρος», με όσες μικρές ή μεγάλες δυνάμεις διαθέτω. Αυτό επιτάσσει η συνείδησή μου, αυτό επιτάσσει η κοινή μας πορεία.

Και πάλι θερμές ευχαριστίες προς όλους. Συνδημότες, εργαζόμενους στον Δήμο, συνοδοιπόρους, εις το επανιδείν».