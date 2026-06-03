Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ και «βλέπει» Τσίπρα

Ο Γιάννης Ματζουράνης, με επιστολή του, ενημερώνει πως παραιτείται από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του κόμματος.

Ο κ. Ματζουράνης, απευθυνόμενος προς τους «συντρόφους και τις συντρόφισσές του» ενημερώνει για τις αποφάσεις του και υπονοεί πως θα συνταχθεί με την προσπάθεια της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Με βάση την πολιτική διαδρομή, την εμπειρία και την άποψη καθενός για όλα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην προοδευτική παράταση και την πατρίδα μας, καθώς και με κριτήριο τη συμβολή στην έξοδο από τα σημερινά επικίνδυνα αδιέξοδα, που δημιουργεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβάλλονται δύσκολες αποφάσεις.

»Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση μία μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, η παραίτησή του δεν σημαίνει ότι σταματά τους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο, ενώ επισημαίνει πως όλα εκείνα που διαφοροποιούν τον χώρο σήμερα δεν σημαίνουν ότι χάνεται η «αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ΄όλα την Ελλάδα».

«Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετέχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όσους συμπορευτήκαμε στη συλλογική διαδρομή για την προκοπή της πατρίδας με συντροφικότητα και εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθούμε και πάλι μαζί, γιατί ό,τι κι αν αυτή τη στιγμή μας διαφοροποιεί, παραμένει ζωντανή και μας ενώνει η αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ΄όλα την Ελλάδα».