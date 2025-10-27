Παραιτήθηκε και επίσημα ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, με το αίτημά του να γίνεται δεκτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού είχε υποβάλει τη σχετική ειδοποίηση στις 16 Οκτωβρίου, ενώ έγινε αποδεκτή την επομένη από τον κύριο Τσιάρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δημοσιεύτηκε η παραίτηση Τσιάρα

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου, η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΕΙΑ.

Όπως αναφέρει το κείμενο της απόφασης, «αποδεχόμαστε την, από 16/10/2025, υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας».