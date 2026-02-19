«Παράνομες οι δραστηριότητες της Ελλάδας με τη Chevron» - Η Άγκυρα αντιδρά για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Nέα κλιμάκωση καταγράφεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, έπειτα από την επίσημη αντίδραση της Άγκυρας στη συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδας με τον αμερικάνικο κολοσσό Chevron.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προχωρώντας σε μια κίνηση που φανερώνει τις πάγιες διεκδικήσεις του στην περιοχή, εξέφρασε τη διαφωνία του αναφορικά με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, αποκαλώντας τις ως αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της Λιβύης.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου, ο υποναύαρχος Zeki Aktürk, σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Ο Aktürk σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν και οι μονομερείς δραστηριότητες της Ελλάδας σε πεδία υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, που διεξάγονται σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, δεν επηρεάζουν άμεσα τη θαλάσσια δικαιοδοσία της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Η θέση αυτή της Άγκυρας συνδέεται άμεσα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο θεωρείται παράνομο από την Ελλάδα.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας πρόσθεσε με έμφαση: «Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές προκειμένου να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας».