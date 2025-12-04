Παρέμβαση ΚΚΕ μετά το κλείσιμο των σχολείων λόγω κακοκαιρίας: «Η κυβέρνηση να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς»

Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και άλλων Περιφερειών και Δήμων σε όλη τη χώρα, να κλείσουν τα σχολεία εξαιτίας της κακοκαιρίας και της έλλειψης επαρκών υποδομών, προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ.

Το κόμμα με σχόλιό του καλεί την κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη φροντίδας των μικρών παιδιών τους.

Όπως τονίζεται: «Από τη στιγμή που η Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφέρειες και Δήμοι σε όλη την Ελλάδα αποφάσισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας και κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών υποδομών και μέσων, το κλείσιμο των σχολείων, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ' αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα».