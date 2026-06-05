Παρέμβαση με τρικάκια στο σπίτι του υφ. Παιδείας Νίκου Παπαιωάννου: «Δεν με αιφνιδιάζει ούτε με εκφοβίζει»

Ως μια προσπάθεια μειοψηφιών να επιβάλουν τις θέσεις τους αποκάλεσε την παρέμβαση με τρικάκια στο σπίτι του, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαιωάννου, τονίζοντας: «Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι μου δεν με αιφνιδιάζει ούτε με εκφοβίζει».

«Είναι άλλη μία προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλουν τις θέσεις τους όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμπουκισμό και την επίδειξη δύναμης», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπυργός σε δήλωσή του, προσθέτοντας:

«Τους απαντώ ξεκάθαρα: δεν έκανα ποτέ πίσω. Δεν έκανα πίσω ως Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν υπερασπίστηκα το δικαίωμα των φοιτητών, των καθηγητών και των εργαζομένων να σπουδάζουν και να εργάζονται σε ένα ασφαλές και ελεύθερο πανεπιστήμιο.Δεν πρόκειται να κάνω πίσω ούτε σήμερα, από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας».

Ο ίδιος κάλεσε όποιον έχει επιχειρηματα να τα καταθέσει δημόσια, ενώ καταδίκασε «τις πρακτικές εκφοβισμού» που «απλώς αποδεικνύουν την αδυναμία των θέσεών του».

«Πιστεύω στον διάλογο, στην ελεύθερη έκφραση και στη δημοκρατική αντιπαράθεση. Όποιος έχει επιχειρήματα μπορεί να τα καταθέσει δημόσια. Όποιος επιλέγει τις κουκούλες, τις απειλές και τις πρακτικές εκφοβισμού απλώς αποδεικνύει την αδυναμία των θέσεών του» δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Η Παιδεία, τα Πανεπιστήμια και η Δημοκρατία προχωρούν μπροστά με ιδέες και έργο. Όχι με τρικάκια, προπηλακισμούς και λογικές περασμένων δεκαετιών».

«Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» είπε ο Νίκος Παπαιωάννου καταληκτικά.