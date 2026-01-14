Παρουσιάστηκε ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος, ένα σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των δικαστικών υποθέσεων και να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, το οποίο επεκτείνεται σταδιακά.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του νέου εργαλείου, το οποίο συγκεντρώνει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα μιας υπόθεσης, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε δικαστές και δικηγόρους.

Το σύστημα αντικαθιστά τις χιλιάδες σελίδες εκτυπώσεων και τις πολλές εργατοώρες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για τη συλλογή και διαχείριση της δικογραφίας.

Από την 1η Απριλίου εντάσσονται στο νέο πλαίσιο όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης – περίπου το 60% των δικών – ενώ ο στόχος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των υποθέσεων έως το 2027.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε και πρακτικό παράδειγμα χρήσης: δικηγόρος ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την κατάθεση αγωγής σε περίπου δέκα λεπτά, διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτούσε μετακινήσεις και τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει την καθημερινή εργασία όσων εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον συμβάλλει και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος