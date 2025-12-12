Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την φερόμενη εμπλοκή του κ.Λαμπράκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από το όνομα του κ. Λαμπράκη, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Νωρίτερα στη Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε ένταση ανάμεσα στη Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ και τον Μακάριο Λαζαρίδη της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των συλλήψεων και τις σχέσεις των συλληφθέντων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη αντίστοιχα.

«Από τις συλλήψεις αποδεικνύεται ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε όμως η κυρία Αποστολάκη ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι μέλος της ΝΔ. Μεταξύ όμως αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγος του. Θα τον διαγράψει; Θα παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, επιδεικνύοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, φωτογραφία τους από τον γάμο.

Απαντώντας η κυρία Αποστολάκη, επισήμανε ότι «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής εμείς».

Ταυτόχρονα κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «χθες προστάτευσε και υπέθαλψε τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», και άφησε αιχμές κατά του κ. Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι της συνεδρίασης προεδρεύει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.