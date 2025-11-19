Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να περιμένει τίποτα από τον Τσίπρα

Το όνομα του Αλέξη Τσίπρα εδώ και αρκετές εβδομάδες είναι καθημερινά στα... πάνω ράφια της πολιτικής επικαιρότητας.

Όχι άδικα... Από τη μία είναι η «Ιθάκη» του. Το βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει την προσεχή Δευτέρα και στο οποίο ο ίδιος θα παρουσιάσει με την δική του οπτική ματιά την περίοδο που ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν στα χέρια τους τις τύχες της χώρας.

Από την άλλη είναι και το κόμμα που... ΘΑ κάνει σύμφωνα με τα σενάρια, αλλά χωρίς τη δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Μάλλον όμως θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο Τσίπρας θα προχωρήσει σε έναν πολιτικό σχηματισμό, έχοντας την βούληση να έχει όσο το δυνατό λιγότερους πρώην... συντρόφους μαζί του.

Άλλωστε είναι φανερό ότι επιθυμεί να κόψει κάθε... γέφυρα με το παρελθόν, την ίδια ώρα που στελέχη από τον υπό διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, γονυπετείς περιμένουν ένα... νεύμα του!

Φυσικά η «Τσιπρολογία» των ημερών δεν αφήνει αδιάφορους και τους άλλους πολιτικούς πόλους, είτε αφορά την Κυβέρνηση, είτε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Κουβέντα γίνεται και για το υπό κυκλοφορία βιβλίο, αλλά πολύ περισσότερο και για το κόμμα που... κυοφορείται. Μόλις προχτές η Βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, για την ακρίβεια η... εκ μεταγραφής, Ράνια Θρασκιά προχώρησε σε μια δήλωση που δεν πέρασε κάτω από τα ραντάρ.

Αντίθετα έδωσε... έτοιμη τροφή στην Κυβέρνηση και προκάλεσε αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη, αφού σε μια εποχή που θέλει να βρει τον βηματισμό της δεν είναι δυνατό να... πυροβολεί τα πόδια της με άστοχες δηλώσεις στελεχών της.

Γιατί αυτό ακριβώς έκανε η Ράνια Θρασκιά, που προφανώς θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτική, έχοντας πλέον τον τίτλο της Βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ και όχι ενός στελέχους που το... έμπασε στην πολιτική ο πρώην Πρωθυπουργός.

Μπορεί να είπε πως οποιαδήποτε κίνηση κι αν γίνει, σε αυτή θα ηγηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμως θα έπρεπε να γνωρίζει πως αισθάνονται μέσα στο (νέο της) κόμμα για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ξεχάσει τα όσα έγιναν την περίοδο πριν από την «Πρώτη φορά Αριστερά». Το... πλιάτσικο του ΣΥΡΙΖΑ σε στελέχη του, τα «Ολαντρέου», τα... περί Τσολάκογλου κι άλλα τέτοια γραφικά που τότε ακούγονταν στην πλατεία αγκαλιά φυσικά με την Χρυσή Αυγή.

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας στο πλευρό του πλέον πανίσχυρους μιντιακούς μηχανισμούς να επιχειρεί ένα rebranding, επιχειρώντας λήθη για το παρελθόν, αλλά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια για να ξεχάσουν όσα προηγήθηκαν.

Ξέρουν καλά πως δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από έναν τέτοιου είδους εναγκαλισμό. Αντίθετα θα χάσουν πολλά από το κέντρο, από ψηφοφόρους που θυμούνται καλά το 3ο μνημόνιο, τις ισχυρές δόσεις λαϊκισμού, τα capital controls κι άλλα πολλά.

Μπορεί λοιπόν, ίσως κι από απειρία και αμηχανία η Ράνια Θρασκιά να λέει... τα δικά της, αλλά από το Κίνημα ξέρουν καλά πως δεν έχουν καμία σχέση με το «νέο του Αλέξη Τσίπρα».