ΠΑΣΟΚ: «Δυσωδία από το απόστημα που έσπασε θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση των υποκλοπών φέρνει στο φως η εφημερίδα «Το Βήμα», προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σύμφωνα με δημόσιο έγγραφο που αποκαλύπτεται σήμερα, η εταιρεία Intellexa, προμηθεύτρια του παράνομου λογισμικού Predator, είχε συνάψει προσύμφωνο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;

Χρησιμοποίησε το κράτος το predator; Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;

Κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».