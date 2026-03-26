Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας κατάφερε να γίνει viral στα social media, με το σαρδάμ που έκανε στην ομιλία του στις κάμερες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Τασούλας μπέρδεψε το 1821 με το... 1981 και τα σχόλια στο διαδίκτυο πήραν φωτιά.

να το διακοψουμε pic.twitter.com/pg4J21zbLF — Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) March 25, 2026

Το συγκεκριμένο σαρδάμ όμως αποδείχθηκε... βούτυρο στο ψωμί για το ΠΑΣΟΚ, με την επικοινωνιακή του ομάδα να εκμεταλλεύεται άμεσα. Βλέπετε, το ερχψόμενο Σαββατοκύριακο είναι το 4ο Τακτικό Συνέδριο ενώ, φυσικά, το 1981 συνδέεται με την πρώτη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τη σαρωτική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, στην πρώτη, μεταπολιτευτικά, εκλογική ήττα της Δεξιάς.

Έτσι λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ, πήραν τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την «έντυσαν» με πλάνα από ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, έβαλαν και τον ύμνο του κόμματος και έτοιμο στο σποτάκι για το συνέδριο!

Ραντεβού στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την Παρασκευή στο TAE KWON DO pic.twitter.com/2U6vnRWxXq — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) March 26, 2026