ΠΑΣΟΚ... εξωτερικού

Δυναμική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη, όπου βρίσκεται με ισχυρή αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (Global Progressive Mobilization), την πρώτη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων του κόσμου.που λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου.

Μαζί του είνια ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Γλαβίνας και η Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε κύκλο συσκέψεων, παρεμβάσεων και επαφών με ευρωπαϊκό και διεθνές αποτύπωμα.

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.