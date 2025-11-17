ΠΑΣΟΚ για ανακοίνωση Μαρινάκη: «Τσιπρολογία και Άγιος ο Θεός» - Τι απαντά η Νέα Δημοκρατία

Έντονη κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με φόντο την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «τσιπρολογία».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο κύριος Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».

Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!

Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.

Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα.

Οι πολίτες έπαθα και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους.

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ

Οι κυβερνητικές πηγές «απάντησαν» στο ΠΑΣΟΚ αναφέροντας: «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».