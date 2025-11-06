ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Γεωργιάδη : «Να μας πει η κυβέρνηση τη θέση της για την οπλοκατοχή»

Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ για τις προκλητικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη πως συμφωνεί με το «αμερικανικό μοντέλο» που αφορά την νόμιμη οπλοκατοχή, όσο οι εξελίξεις στο μακελειό στα Βορίζια σοκάρουν το πανελλήνιο.

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας γνωστό ότι τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, όπως επισημαίνει το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Μάλιστα το κόμμα τόνισε τα αποτελέσματα της νόμιμης οπλοκατοχής στη γενέτειρά της, Αμερική: «Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

«Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό», ανέφερε καταληκτικά.

Γεωργιάδης: «Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά»

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» σε ό,τι αφορά στη νόμιμη οπλοκατοχή με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια, που έχει βυθίσει σε πένθος το νησί της Κρήτης.

Όταν ερωτήθηκε για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «έχει εκπλαγεί ότι περιοχές της Ελλάδας έχουν μείνει στον 19ο αιώνα».

Πιο συγκεκριμένα για το θέμα της οπλοκατοχής ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «του αρέσει το αμερικανικό μοντέλο» δηλώνοντας: «Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο, σε κάθε εκλογές παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα» και τόνισε: «Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως»

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως οι συγκεκριμένες θέσεις αποτελούν προσωπική του άποψη και όχι της κυβέρνησης συνολικά: «Στη ΝΔ ευτυχώς δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις, μας επιτρέπεται αυτό».