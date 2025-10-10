ΠΑΣΟΚ για Παύλο Μαρινάκη: «Έδωσε τον Βορίδη και τώρα τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο εχθές (10/10) για ποινική ευθύνη του Μάκη Βορίδη με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και επίσημα.

Αναλυτικά, η απάντηση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε όπως και οι «πηγές» πιστοποιούν: «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κύριος Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι «πηγές» της κυβέρνησης να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κύριο Βορίδη και να μας ενημερώσουν.

Ο κύριος Μαρινάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές «πηγές» τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!

Και επί τη ευκαιρία: «Ο κύριος Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με τον πρώην υπουργό του που κάλυψε από τις ποινικές ευθύνες ή με τον σύμβουλό του;

Αλήθεια, πέντε ολόκληρα χρόνια στο Μαξίμου δεν ήπιαν με τον κ. Βάρρα έναν καφέ για να συζητήσουν τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.