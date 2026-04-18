ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση Λαζαρίδη: «Δείχνει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός»

Στην ανακοίνωσή του για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αδυναμία του Πρωθυπουργού να διαχειριστεί την υπόθεση.

Όπως αναφέρει, παρά την πραγματικότητα, τη νομιμότητα και την αρχή της αξιοκρατίας — αλλά και τις αποστάσεις που κράτησαν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας — ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε για ημέρες να στηρίξει μια υπόθεση που, κατά το κόμμα, συνιστά προσωπικό ρουσφέτι.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τελικά ο κ. Λαζαρίδης οδηγήθηκε μόνος του στην έξοδο, καθώς η ομολογία του ότι εξαπάτησε το Δημόσιο δεν κρίθηκε από τον Πρωθυπουργό ως επαρκής λόγος για την αποπομπή του.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός. Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στο προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του οτι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής.»

Η δήλωση παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη

Στη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι πορεύτηκε στην προσωπική και πολιτική του διαδρομή με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει την οικογένειά του. Όπως ανέφερε, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, δίνοντας πολιτικούς αγώνες στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Αναφέρθηκε επίσης στην εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες της Καβάλας, εκλέγοντάς τον δύο φορές βουλευτή, καθώς και στη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης όσο και στη διάρκεια της διακυβέρνησης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι από την αρχή της πολιτικής του πορείας επέλεξε τη διαφάνεια, υπενθυμίζοντας πως είχε δημοσιοποιήσει το «πόθεν έσχες» του ήδη από το 2019. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιθέσεις από την αντιπολίτευση, τις οποίες χαρακτήρισε τοξικές και συκοφαντικές, επισημαίνοντας ότι αφορούν γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ωστόσο, όπως τόνισε, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κυβέρνησης και του υπουργείου, αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, καθώς και προς όσους τον στήριξαν στην πολιτική του διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερός στις αρχές που υπηρετεί.