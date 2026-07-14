ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: «Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να παρέμβει»

«Λίγα 24ωρα μετά την κυνική παραδοχή του πρώην γ.γ. του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι ΄΄έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό΄΄, αποκαλύπτεται ότι ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν, σε δικόγραφο για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον θύματος του predator, αναφέρει ότι η πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού στις ελληνικές αρχές είναι νόμιμη. Αφήνει δηλαδή ευθέως να εννοηθεί, ότι το πούλησε στις ελληνικές κρατικές αρχές και δεν εμπλέκεται στην όποια χρήση του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

«Είναι προφανές ότι θα κληθεί να αποδείξει στο δικαστήριο τον ισχυρισμό του», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει ότι «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να παρέμβει. Να ζητήσει δικαστική συνδρομή και να λάβει τα έγγραφα, που επικαλείται ο κ. Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης. Να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «σε μια ευνομούμενη κοινωνία απαιτείται φως, έρευνα και αλήθεια, όταν το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή του σκανδάλου παράνομης παρακολούθησης της μισής κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνοντας ότι θυσιάστηκε για να μην τον εμπλέξει, ή ένας πολίτης τρίτης χώρας εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό».