ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: «Ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Παπασταύρου»

Κατά της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας τη για ευτελισμό της διαδικασίας της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως αναφέρει διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σταύρου Παπασταύρου ενώ είναι σε εξέλιξη.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «πρωτοφανείς καταστάσεις» και υπογραμμίζει ότι «τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας».

«Πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σ. Παπασταύρου ενώ η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη!

Η διαρροή αυτή ευτελίζει την επιτροπή, καταστρατηγεί τη νομοθεσία και τον ΚΠΔ που προϋποθέτει να μην υπάρχει συνεννόηση του μάρτυρα με τα όργανα εξέτασης. Tίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Η κατάθεση Παπασταύρου

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι μοναδικός του στόχος είναι η ουσιαστική συνδρομή στην αναζήτηση της αλήθειας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπασταύρου σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε θεσμική ή άλλη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο μαρτύρων. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε θετική την κλήση του, τονίζοντας ότι προσέρχεται αποκλειστικά για να συμβάλει στο έργο της Επιτροπής.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με ρίζες στο παρελθόν, η οποία επί σειρά ετών δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και δυστυχώς επέτρεψε σε ορισμένους να την εκμεταλλευτούν.

Υπογράμμισε την ανάγκη να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει η χώρα σε ουσιαστικές τομές, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας φύσης δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή συγκυριακή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής σημασίας που απαιτεί συνεννόηση πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές.

Τέλος, επανέλαβε ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός και διττός: αφενός η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των επιδοτήσεων, η απόδοση ευθυνών και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση, και αφετέρου η οριστική εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.