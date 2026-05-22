ΠΑΣΟΚ: «Μαρινάκης και Βορίδης έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη»

Νέα σκληρή απάντηση απέστειλε το ΠΑΣΟΚ, με νέα ανακοίνωση του, με αφορμή τις επικρίσεις που δέχθηκε, τονίζοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Βορίδης εκπροσωπούν την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταρράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης. Ας μην το ξεχνούν, όταν τοποθετούνται δημόσια».

H νέα ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου αναφέρει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην γενικός γραμματέας του».

«Αυτή δεν είναι μια λαμπρή ιστορία θριάμβου σας, αλλά μια ακόμη μελανή σελίδα της διακυβέρνησής σας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάνει λόγο για «πρωταθλητές στην κατάλυση των θεσμών, στην αποφυγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας» και για «άξιους μιμητές του Όρμπαν».

Παράλληλα, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Μάκη Βορίδη υπογραμμίζοντας ότι «το ότι μιλάει ο κ. Βορίδης για δημοκρατικό καθήκον, είναι προφανώς το ανέκδοτο της ημέρας. Το ότι ασκεί ο κ. Βορίδης κριτική στο Νίκο Ανδρουλάκη για την προσήλωσή του στη δημοκρατία, είναι παράσημο. Ο κ. Βορίδης όταν παραβιάστηκαν οι νόμοι και παρακολουθήθηκε, έκανε το δημοκρατικό του καθήκον γαργάρα και δεν συνέδραμε τη δικαιοσύνη», ενώ συμπλήρωσε πως φαίνεται να μην τον κάλυψε η απάντηση Δεμίρη και ασκούσε κριτική στον εισαγγελέα που δεν τον κάλεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Ως εδώ με την υποκρισία. Αν κάτι έπρεπε να κάνουν σήμερα ο κ. Βορίδης και ο κ. Μαρινάκης, ήταν να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί τέσσερα χρόνια και γκρέμισε με την κατάθεσή του ο διοικητής της ΕΥΠ», καταλήγει η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.