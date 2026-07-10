ΠΑΣΟΚ: «Μονόδρομος η παραίτηση Ζαχαράκη - Παραβιάστηκε το αδιάβλητο των Πανελληνίων»

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, μετά τις καταγγελίες που αναφέρουν ότι σε εξεταστικό κέντρο, κατά την διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις με τα ίδια θέματα που εξετάστηκαν την επόμενη μέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 30 Μαΐου,σύμφωνα με την ιστοσελίδα esos, σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έλαβαν θέματα που είχαν δοθεί και την προηγούμενη μέρα σε υποψήφιους των ΓΕΛ.

«Το περιστατικό που παραβιάζει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων αποκρύπτεται -επί 38 ημέρες- από την υπουργό Παιδείας κα Ζαχαράκη»,σημειώνει σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στην οποία τονίζεται πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης κι επελέγη η εξωφρενική «λύση» να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.

«Δυστυχώς, στο ζύγι της πολιτικής διευθέτησης του θέματος, δεν βάρυνε τελικά για την κυβέρνηση ούτε η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και του αδιάβλητου μιας διαδικασίας, ούτε ο σεβασμός στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια ΕΔΕ που διετάχθη άρον άρον μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη του περιστατικού, για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του.