ΠΑΣΟΚ: Νέο αίτημα για κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σαφές αίτημα για την κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέλη της Επιτροπής.

Οι Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν την άμεση κλήτευση πολιτικών και διοικητικών στελεχών, καθώς και ιδιοκτητών ΚΥΔ, προκειμένου -όπως τονίζουν-να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το έργο της Επιτροπής.

Στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι επιχειρείται αντιπερισπασμός με στόχο την αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων και υπογραμμίζουν ότι η κατάθεση όλων των προτεινόμενων μαρτύρων είναι απαραίτητη για την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση της υπόθεσης.

Επιστολή Βουλευτών ΠΑΣΟΚ – Μελών Εξεταστικής Επιτροπής

«Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων.

Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ

Ξυλούρης Γεώργιος

Στρατάκης Ανδρέας

Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος».

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς