ΠΑΣΟΚ: Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες

«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το "success story" της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.
Διαβάστε ακόμα: Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει την άγνοια με τη δημαγωγία
«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του, καθώς οι "λεβεντιές" της Νέας Δημοκρατίας και των "γαλάζιων ακρίδων" στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό», αναφέρει ακόμη.
