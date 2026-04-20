ΠΑΣΟΚ: «Ο Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της κυβέρνησης και όχι της υπόγας του Μαξίμου»

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε σκληρή απάντηση προς τις κυβερνητικές πηγές και τον Παύλο Μαρινάκη, λέγοντας πως είναι η φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της «υπόγας» του Μαξίμου.

Σκληρή απάντηση προς τις κυβερνητικές πηγές εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, με νέα ανακοίνωση του, σημειώνοντας ότι: «Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω απο πηγές και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για εκνευρισμό. Τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους άριστους;».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε: «Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της υπόγας του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει» και πρόσθεσε: «Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της υπόγας, δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα».

«Επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη; Σοβαρευτείτε», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

