ΠΑΣΟΚ: «Ο Νίξον του Μαξίμου δραπετεύει - Η Βουλή δεν θα γίνει κουρελόχαρτο στα χέρια του Μητσοτάκη»

Ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση για τις υποκλοπές, έκανε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι έχει συμβάλει στη συγκρότηση ενός μηχανισμού που λειτουργεί εκτός θεσμικών ορίων, με σοβαρές επιπτώσεις για το κράτος δικαίου και την εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, τον κατηγορεί για παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 143), επειδή δεν προχώρησε εγκαίρως σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για κρίσιμα θεσμικά ζητήματα, επιλέγοντας να τη μεταθέσει χρονικά.

Επιπλέον, η δήλωση υποστηρίζει ότι η αναβολή αυτή συνδέεται με προσπάθεια αποφυγής πολιτικής πίεσης και δημόσιας λογοδοσίας, κάνοντας αναφορά και στον Ταλ Ντίλιαν ως παράγοντα που επιτείνει την ένταση της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες πρακτικές, ενώ ασκείται κριτική και προς τον Νικήτα Κακλαμάνη για τη στάση του.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου.

Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα.

Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του».