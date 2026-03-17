ΠΑΣΟΚ: Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για αντιπρόεδρο της Βουλής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του γνωστοποιεί στον pρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρις Κουκουλόπουλος αποτελεί «στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια».