Το πασοκοκεντρικό σενάριο του Τσίπρα,  η πολωμένη συνάντηση με Φιντάν και το 5x5 του Μητσοτάκη 

Αυτή την εβδομάδα και με αφορμή την παρουσία του στις Βρυξέλλες ως αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, ο Κωστής Χατζηδάκης θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια Γεωργίας της Κομισιόν Ελίζαμπεθ Βέρνερ για επισκόπηση της κατάστασης. Θυμίζω ότι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να υποβάλλει στην Κομισιόν το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για το σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών που εν πολλοίς θα κρίνει και το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων. Επίσης, στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο επίτροπος Γεωργίας Κρίστον Χάνσεν, ο οποίος θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον κ. Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα.

O Μητσοτάκης παίζει... 5Χ5

Μπορεί το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να ανέβηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με φόντο τις εμπρηστικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, όμως ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να προωθήσει την ιδέα για ένα μεσογειακό φόρουμ επίλυσης διαφορών. Και σήμερα (20/10)στη Σύνοδο MED9 στη Σλοβενία θα ενημερώσει σχετικά, ενώ ο Γεραπετρίτης αναμένεται να ξεκινήσει και τις σχετικές επαφές με ομολόγους του. Μιλάμε για ένα σχήμα 5Χ5 με Ελλάδα-Κύπρο-Τουρκία-Αίγυπτο-Λιβύη που ανέφερε στη Βουλή, αν και είναι μάλλον δύσκολο Κύπρος και Τουρκία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Γιατί επιμένει ο Μητσοτάκης όμως; Ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι το πνεύμα των Αμερικανών αυτή την περίοδο αφορά την επίλυση των διαφορών σε διάφορες διακεκαυμένες περιοχές, οπότε επιδιώκει να μιλήσει στη γλώσσα τους (και να βγει και από πάνω, αν οι Τούρκοι αρνηθούν).

Διαβάστε επίσης: Απάντηση Γεραπετρίτη στον προκλητικό Φιντάν: «Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές»

Τα εγκαίνια στο Ωνάσειο

Μια σημαντική στιγμή για τη χώρα και για τον χώρο της Υγείας θα λάβει χώρα την Τρίτη (21/10), καθώς το Ωνάσειο θα γίνει και επισήμως το πρώτο Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Συντονιστικό ρόλο θα έχει βεβαίως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ενώ το team του Ωνασείου έχει διαμορφώσει πράγματι έναν υπερσύγχρονο χώρο, με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Βάσει προγράμματος, παρών στα εγκαίνια αναμένεται να είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε Διαμοιρασμό του ΠΑΣΟΚ ελπίζει ο Τσίπρας

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει ένα σκεπτικό που εγώ το γνωρίζω και σήμερα θα σας το αποκαλύψω. Σύμφωνα με το σενάριο που βλέπουν για τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ θα απέχει έτη φωτός από την αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ θα συρθεί σε συγκυβέρνηση. Αυτό θα διασπάσει το κόμμα, κάνοντας κάποιους υπουργούς σε κυβέρνηση της ΝΔ και άλλους σε αναζήτησή αντιπολιτευτικής στέγης. Με αυτό ως βασικό σενάριο, οι επιτελείς Τσίπρα βλέπουν τον πρώην Πρωθυπουργό ως τον μόνο αξιόπιστο αντίπαλο πόλο για τις μεθεπόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Πανστρατιά και γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάλι θεωρούν την υπόθεση Τσίπρα ως κάτι που αφορά τους ψηφοφόρους της Αριστεράς και δεν πρόκειται να τους επηρεάσει εκλογικά. Ο Ανδρουλάκης μοίρασε θέσεις για την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου βάζοντας όλες τις πασοκικές γενιές μέσα (εκτός Πρωτόπαπα για αυτό και διαμαρτύρεται ο δήμαρχος Δούκας, του οποίου το ιστορικό στέλεχος αποτελεί βασικό σύμβουλο) και ο χρόνος του Συνεδρίου μένει να καθοριστεί. Πάντως χαμόγελα αισιοδοξίας δεν υπάρχουν κι αυτό προβληματίζει τόσο τους Προεδρικούς όσο και τους εσωκομματικούς αντιπάλους. Κοινώς, μια ωραία ατμόσφαιρα.

Διαβάστε επίσης: Επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για το 13ώρο: «Κραυγαλέα fake news» - Επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ

Θα δει Φιντάν ο Γεραπετρίτης

Σε μια περίοδο ρευστότητας και αλλαγών κι εν μέσω σεναρίων πραγματοποίησης διασκέψεων για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο μια απροσδόκητη είδηση από την κατεχόμενη Κύπρο αποδεικνύει πως τίποτε στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ο Ερσίν Τατάρ έχασε τις προεδρικές εκλογές στο ψευδοκράτος από τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Μπερτάν Οζερντάγκ, που διαφωνεί με τη λύση των δυο κρατών, με 62,7% έναντι 35,8%, γεγονός που ανοίγει εκ νέου τον δρόμο για συνομιλίες μεταξύ των δυο κοινοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός έσπευσε να χαιρετίσει με δήλωση του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ σήμερα στο περιθώριο της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, αναμένεται να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν.

Νέος Διευθυντής στο γραφείο Τύπου της Προεδρίας

Ένας από τους πιο αξιόλογους και ποιοτικούς συναδέλφους μας, ο Παύλος Παπαδόπουλος, μέχρι πρότινος συνεργάτης της Καθημερινής αναλαμβάνει από σήμερα το Γραφείο Τύπου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η στήλη του εύχεται καλή επιτυχία.

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη στις PES Women

Στο Άμστερνταμ, η Όλγα Μαρκογιαννάκη έκανε αίσθηση: η Αν. Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξελέγη στο Εκτελεστικό Γραφείο των PES Women, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστριών.

Με λόγο ουσίας για την ισότητα και την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, έδειξε ότι η νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ διαθέτει φωνή και ευρωπαϊκή απήχηση. Παρών και ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης του οποίου πρόταση ήταν και η Όλγα από την Κοζάνη.