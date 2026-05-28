Παθιασμένος ο Γεωργιάδης μετά τη μήνυση Ανδρουλάκη: «Μόνο σε κώμα ή νεκρός δεν θα πάω στο δικαστήριο»

Νέα τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όσον αφορά στην μήνυση σε βάρος του από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση αφορά στις δηλώσεις του υπουργείο για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που μισθώνεται από το Δημόσιο.

«Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ και συμπλήρωσε: «Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως αυτό αφορά προφανώς το μερίδιό του από το συνολικό ποσό. «Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο», σημείωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη δήλωση πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας πως «δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό».

«Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ» συμπλήρωσε για το ίδιο θέμα.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, πως θα παραστεί κανονικά στην εκδίκαση της μήνυσης σε βάρος του. «Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο».

«Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς. (...) όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα» συμπλήρωσε, δεικτικά.

Καταλήγοντας επεσήμανε πως με τη μήνυση, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε ένα θέμα που είχε αρχίσει να ξεχνιέται. Και στο πλαίσιο αυτό, έκρινε πως «ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά».