Απάντηση Γεωργιάδη στη μήνυση Ανδρουλάκη με «καρφί» και για τον Τσίπρα: «Δεν με φοβίζετε»

Άμεση απάντηση από τον υπουργός Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη μήνυση που αναμένεται να καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Σε βίντεό του στο X, ο υπουργός Υγείας «ευχαριστεί» τον κ. Ανδρουλάκη για την απόφασή του, επιμένοντας πως η κριτική του ήταν ως πολιτικός προς πολιτικό, αλλά και κάνοντας ευθεία επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με αναφορές και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Αγαπητέ κ Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη, για όλο αυτό που κάνετε» ήταν η εναρκτήρια δήλωση του βίντεο του κ. Γεωργιάδη.

«Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για κριτική σε πολιτικό» σχολίασε και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη «να μάθετε ότι, εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, πρέπει να είστε ανεκτικός και στην κριτική προς εσάς. Δεν είστε αλάθητος. Αφήστε το στυλ του μονίμως θιγμένου».

Επεσήμανε πως η μήνυση δεν τον φοβίζει: «Αν νομίζετε ότι με φοβίζετε με τη μήνυση, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος», αλλά και κατέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ γιατί, όπως είπε, «κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων:

αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις

καταθέτετε μηνύσεις

δεν μιλάτε με κανέναν

είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

«Τα υπόλοιπα», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «θα τα πούμε στα δικαστήρια. Γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026