Πάτρα: Φραστική επίθεση στη Χριστίνα Αλεξοπούλου - «Ο φασισμός δεν θα περάσει» απαντά η βουλευτής

Φραστική επίθεση δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου (29/11) στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου από άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η βουλευτής απαντώντας στην επίθεση που δέχτηκε ότι «ο φασισμός δεν θα περάσει», οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση την καλούσαν να αποχωρήσει από την πλατεία.

«Σήμερα, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Τους απαντώ καθαρά: ο φασισμός δεν θα περάσει!

Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών», ανέφερε για το περιστατικό η Χριστίνα Αλεξοπούλου.