Από την 1η Αυγούστου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα 65 από τα συνολικά 75 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, τη διαχείριση και συντήρηση του οποίου έχει αναλάβει η Ολυμπία Οδός. Το τμήμα των 10 χλμ. που απομένει - από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας – είναι και το πιο δύσκολο τεχνικά, καθώς δεν αποτελεί νέα χάραξη αλλά κατασκευάζεται πάνω στον υπάρχοντα οδικό άξονα.

Το πρωί της Τετάρτης επισκέφθηκε το εργοτάξιο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο Χρίστος Δήμας επανέλαβε το στόχο της Κυριακής 30 Νοεμβρίου για την παράδοση του τμήματος και ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πολύ σημαντική για το Υπουργείο και την κυβέρνηση γενικότερα, καθώς τότε γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα υπάρχει ένας «αστερίσκος», που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες εβδομάδες. «Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι - καιρού επιτρέποντος - θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να παραδώσουμε το σύνολο του αυτοκινητόδρομου στις 30 Νοεμβρίου. Ζητούμε, έως τότε, την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας, οι οποίοι υφίστανται μια ταλαιπωρία εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην παράκαμψη».

Επίσκεψη του Χρίστου Δήμα σε εργοτάξιο της Πατρών - Πύργου | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

«Η σημερινή αυτοψία στα τελευταία 10 χλμ. του δρόμου ήταν πολύ σημαντική, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει εντατικοποίηση των εργασιών σε ένα σύνθετο τμήμα, όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις, με δεδομένο ότι από την περιοχή διέρχονται και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και εκτιμούμε ότι θα περατωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, ώστε να συνδεθεί ο Πύργος με την Πάτρα, την Κόρινθο και την Αθήνα», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος.

«Η σημερινή επίσκεψη στο εργοτάξιο, παρουσία του Υπουργού, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου, παρά το μικρό μήκος του. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου έχει την ιδιαιτερότητα ότι, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε πολλά τεχνικά έργα, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Αυτές είναι εργασίες χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό. Η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό έχει προκαλέσει εύλογη όχληση στους κατοίκους και τους οδηγούς, όμως ζητούμε την κατανόησή τους, καθώς είναι προσωρινή παρέμβαση. Σε περίπου ενάμιση μήνα από τώρα, με την ολοκλήρωση των 10 χιλιομέτρων Μιντιλόγλι- Αλισσός, θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα όλων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας.