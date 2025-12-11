Παύλος Μαρινάκης για αγρότες: «Διάλογος δεν σημαίνει ασυδοσία ούτε ταλαιπωρία της κοινωνίας»

Με ιδιαίτερη έμφαση στους αγρότες στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

«Διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία ή -όπως και να ‘χει- ταλαιπωρία της κοινωνίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Περιμένουμε τους εκπροσώπους»

Έπειτα τόνισε: «Αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση.

Όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων.

Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας».

«Είμαστε κυβέρνηση πράξεων»

Ακολούθως σημείωσε: «Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είμαστε η Κυβέρνηση που προχωράει σε πράξεις, σε πολιτικές και δεν μένει στα λόγια, χωρίς να δημιουργεί συνθήκες μαξιμαλισμού».

Επιπλέον ανέφερε: «Με προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν γίνονταν αυτά, το πιο πιθανό είναι να μην είχαμε πληρωμές».

Έπειτα τόνισε: «Περάσαμε σε μια νέα εποχή, για να μπορούν οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να παίρνουν περισσότερα, γιατί έπαιρναν λιγότερα, επειδή κάποιοι που δεν έπρεπε να πάρουν, εισέπρατταν επιδοτήσεις».

«Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι»

Καταληκτικά υπογράμμισε: «Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν το πιο σημαντικό “κλειδί” για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Κυρίως είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι».

«Για πρώτη φορά η Ελλάδα των 3 δισ. σε πρόστιμα έχει έναν τρόπο πληρωμών όπου οι έντιμοι θα πάρουν αυτά που αξίζουν. Θα πάρουν παραπάνω στο τέλος της ημέρας», κατέληξε.