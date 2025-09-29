Εισοδήματα που «αγγίζουν» τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα, δήλωσε στο Πόθεν Έσχες του 2024 ο ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση), Παύλος Σαράκης.

Ο Παύλος Σαράκης, με την παραπάνω δήλωση, γίνεται ένας από τα πλουσιότερα μέλη της Βουλής, την ώρα που στο Πόθεν Έσχες του 2023 δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 179.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, ο Παύλος Σαράκης δηλώνει τα ίδια ακίνητα, εκ των οποίων οι τρεις είναι μονοκατοικίες και τα τέσσερα διαμερίσματα, όλα στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Παύλου Σαράκη

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

