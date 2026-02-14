Πένθος στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα - Τελέστηκε παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών

Τελέστηκε η κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος πολιτικών προσώπων βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το τελευταίο αντίο.
Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και τρεις πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμανλής και ο Παναγιώτης Πικραμμένος.
Το «παρών» έδωσαν επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και βουλευτές της ΝΔ, όπως ο Παύλος Μαρινάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης.
Παρούσα ήταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και πλήθος άλλων προσωπικότητες.
