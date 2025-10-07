Πέπλο αβεβαιότητας στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα: Οι 2 γραμμές και οι αντιδράσεις

Ο αιφνιδιασμός Τσίπρα έφερε αμηχανία στην Κουμουνδούρου και ένα νέο πέπλο αβεβαιότητας να κυριαρχεί στους διαδρόμους του κόμματος.

Το επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αμέσως μόλις ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον Αλέξη Τσίπρα άρχισε να επεξεργάζεται τους τρόπους αντίδρασης μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, που ναι μεν όλοι την συζητούσαν αλλά κανείς δεν ήξερε πότε και πώς θα ερχόταν.

Η επιλογή της «μέσης γραμμής» που τελικά υιοθετήθηκε ήταν στο πλαίσιο να εκφραστεί η δυσαρέσκεια για την κίνηση Τσίπρα αλλά να μην υπάρξει μετωπική σύγκρουση.

«Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι» ήταν το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου θέλοντας να μην κλείσει τους διαύλους επικοινωνίας αλλά και να διατηρήσει τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο γραμμές μέσα στις τάξεις των 25 βουλευτών.

Είναι καταρχάς οι 8 νέοι βουλευτές που δεν τους βαραίνει τίποτα από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκρούσεις αλλά και λάθη του παρελθόντος που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βλέπουν και μια προοπτική στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Και από την άλλη μεριά είναι τα παλιά στελέχη που είναι λογικό πως θα προσπαθήσουν να ζυγίσουν καταστάσεις αλλά και να οργανωθούν για το πολιτικό τους μέλλον.

Ήδη από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτηση του βουλευτές άρχισαν να τοποθετούνται είτε υπερ είτε κατά της κίνησης αυτής.

Ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του έδειξε τη διαφωνία του σημειώνοντας ότι «η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην». Καλές θάλασσες λοιπόν με την… (πέμπτη διάσπαση…)».

Θετική ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Καραμέρου που έκανε λόγο για «Πράξη υπέρβασης.Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση».

Ο Χάρης Μαμουλάκης και αυτός από την πλευρά του μίλησε για μια θετική εξέλιξη ενώ η Έλενα Ακρίτα ανέφερε πως «ήταν η ενδεδειγμένη από πλευράς του κίνηση. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο».

Οι δηλώσεις αυτές είναι ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που ο Νίκος Παππάς φαίνεται πως θα συνταχθεί με τον Παύλο Πολάκη τραβώντας τις διαχωριστικές γραμμές.

Η Όλγα Γεροβασίλη από την άλλη είναι συχνή συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια δεν γνώριζε ότι θα προχωρήσει σε αυτή την χθεσινή ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις της.

Όπως και να έχει μέσα σε αυτό το τοπίο σημασία έχει τι θα γίνει και με τις διεργασίες που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά. Αν δηλαδή ο σχεδιασμός Τσίπρα φέρει ακόμη πιο κοντά τα δυο κόμματα σε σημείο ακόμη και επιστροφής βουλευτών στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.