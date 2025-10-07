Tο χοντρό παιχνίδι της Ζωής, τα ποσοστά Τσίπρα από τα άλλα κόμματα και οι... εντός σπόντες Ανδρουλάκη 

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τη διάσταση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και προφανώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταφέρει εδώ και τρεις εβδομάδες να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής. Και ενώ κατήγαγε μια σημαντική νίκη, δηλαδή να ικανοποιηθεί και το αίτημα για τοξικολογικό έλεγχο στον Ντένις Ρούτσι, η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται και πάλι κάθετη, λέγοντας ότι δεν την ικανοποιεί η εξέλιξη εφόσον δεν ανοίξει ξανά η κύρια ανάκριση. Πλέον, το χοντρό παιχνίδι της είναι εμφανές, ασχέτως του πόσο δίκαιο είναι το αίτημα Ρούτσι.

Η ντρίμπλα και η προαναγγελία

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του αιτήματος Ρούτσι η Δικαιοσύνη έκανε μια πιρουέτα: έψαξε ένα παράθυρο, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα, χωρίς όμως να ικανοποιήσει το αίτημα διαφόρων δικηγόρων να ανοίξει ξανά η ανάκριση. Υπό αυτό το πρίσμα, επρόκειτο για ένα ντριμπλάρισμα της τακτικής Κωνσταντοπούλου, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κοινωνική ένταση. Να σας πω βέβαια ότι εδώ και δύο μέρες ο Άδωνις Γεωργιάδης με έναν τρόπο προαναγγέλλει την εξέλιξη, δηλώνοντας πλήρη στήριξη στο αίτημα Ρούτσι, με την παράλληλη επισήμανση ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης.

Από πού παίρνει ο Τσίπρας

Σε πολλές δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετριέται η δυνητική επιρροή των υπό δημιουργία κομμάτων. Στην περίπτωση ενός πιθανού κόμματος Τσίπρα, σε μια πρόσφατη έρευνα το ποσοστό όσων εμφανίζονταν σίγουροι ή θετικοί να το ψηφίσουν έφτανε πάνω από το 19% (το 8% ήταν οι σίγουροι). Από πού αντλεί όμως ο Τσίπρας; Παίρνει σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών του 2024, ένα 40% από το αντίστοιχο ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ένα 19% από την Πλεύση, ένα 13% από τις ψήφους του ΚΚΕ και σχεδόν ένα 10% από το ΠΑΣΟΚ.

Ποιο θα τον ακολουθήσουν

Είναι προφανές ότι πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ θα παιχτεί το παιχνίδι «κι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» αφού πλέον γίνεται ξεκάθαρο πως υπάρχουν διατεθειμένοι εν ενεργεία βουλευτές που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Ο Συμεών Κεδίκογλου είναι ο πρώτος, ο Γιώργος Καραμέρος επίσης αλλά και η Πόπη Τσαπανίδου και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μιλάω για αυτούς που φαίνονται σίγουροι στην παρούσα φάση. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Το «όχι» Ανδρουλάκη στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η αντίδραση Ανδρουλάκη στην αναγγελία της αποχώρησης Τσίπρα ήταν σκληρή. Μιλώντας χθες στο EΡΤnews, υποστήριξε πως ο πρώην Πρωθυπουργός «σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του», ενώ συμπλήρωσε πως για το 41% της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023 φταίει η αντιπολίτευση Τσίπρα. Όσο για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης δεν έδειξε καμία πρόθεση συναίνεσης με την κυβέρνηση στην παρούσα Βουλή, λέγοντας πως δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία ώστε να της δώσει από τώρα την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται από το Σύνταγμα στις προς αναθεώρηση διατάξεις. Μόνη εξαίρεση φαίνεται πως θα είναι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Κι αυτό ίσως με τις συναινέσεις κι άλλων κομμάτων.

Οι αιχμές για την εσωκομματική αντιπολίτευση

Ο Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για τα χαμηλά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις για να απαντήσει πως «εάν όλοι δουλέψουμε θα πάμε καλά». Αυτό εκλαμβάνεται ως αιχμή κατά των αμφισβητιών του, που πάντως δεν συμφωνούν αφού όπως λένε, αυτοί έχουν λιώσει τα παπούτσια τους οργώνοντας την περιφέρεια. Είδηση πάντως για το πότε θα γίνει το συνέδριο του κόμματος δεν έδωσε.

Ο Πιερρακάκης και το ποτήρι του Πετραλιά

Η συνεργασία Πιερρακάκη – Πετραλιά τους τελευταίους μήνες τους καθιστά ένα από τα πιο αποτελεσματικά δίδυμα σε υπουργείο. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, σε δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων για την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, ο Πιερρακάκης έλεγε χαμογελώντας: «Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, κάποιοι μισοάδειο. Ο Θάνος το βλέπει δυο φορές μεγαλύτερο», αναγνωρίζοντας τον ρόλο του υφυπουργού, ο οποίος δίνει την τελική μορφή στην οικονομική πολιτική. Θυμίζω ότι οι δυο τους ήταν και συμφοιτητές, αν και τότε ο Πετραλιάς ήταν στη ΔΑΠ και ο Πιερρακάκης στην ΠΑΣΠ. Βεβαίως, είχαν πολύ κοντινά προφίλ και μεγάλη συμπάθεια έκτοτε, οπότε να που τα έφερε η ζωή να συνεργάζονται επί καθημερινής βάσεως.

Βαρδακαστάνης και ΕΣΑμεΑ

Στο 11ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο προχώρησε η ΕΣΑμεΑ, ο μοναδικός τριτοβάθμιος φορέας εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα. Συμμετείχαν περίπου 600 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης των ατόμων με αναπηρία. Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, με ποσοστό 84,2%, σύμφωνα με πηγές, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πορείας διεκδίκησης και θεσμικής ενίσχυσης του αναπηρικού κινήματος στη χώρα.