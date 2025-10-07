Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη

Ο «κύβος ερρίφθη» και πλέον ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνει τα βήματα του για το πολιτικό του μέλλον. Με το πολιτικό σκηνικό να είναι ρευστό ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζεται για να είναι έτοιμος ώστε να δώσει το παρών, εκτός απροόπτου, ατην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Απο την 1η Σεπτεμβρίου στο Reader.gr πληροφορίες ανέφεραν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει στο μυαλό του, να μην προχωρήσει αμέσως στη δημιουργία νέου κομματος αλλά να καταρτίσει ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο ώστε απο την θέση του επικεφαλής να διεκδικήσει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το επιτελείο Τσίπρα μελετά ένα διαφορετικό μοντέλο απο αυτά που έχουμε μάθει ώστε να είναι έτοιμοι στην περίπτωση που προχωρήσει στην επόμενη πολιτική κίνηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως κινούνται σε πρώτη φάση στην κατάρτιση μιας «εκλογικής λίστας» με πρόσωπα νέα και άφθαρτα που θα προέρχονται από την κοινωνία.

Μάλιστα φαίνεται πως στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού υπήρχε εδώ και καιρό το ενδεχόμενο επιστροφής του και ο χρόνος που πέρασε την άνοιξη του 2025 στο Harvard τον βοήθησε ώστε να έρθει κοντά με τις ιδέες της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ.

Να συζητήσει δηλαδή και εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής οργάνωσης. Άλλωστε ακόμη δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τον τρόπο που θα κινηθεί, έχει δώσει όμως ένα περίγραμμα των κινήσεων του ζητώντας να ακούσει την κοινωνία. Ωστόσο ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του, διότι σε περίπτωση που οι εθνικές κάλπες στηθούν νωρίτερα από το 2027 πρέπει να είναι έτοιμος.

Με αυτά τα δεδομένα προκρίνεται η κατάρτιση ενός εκλογικού ψηφοδελτίου που θα μπορούν να είναι και πρόσωπα που συνυπήρξαν μαζί του τα προηγούμενα χρόνια αλλά και στελέχη απο την ευρύτερη κεντροαριστερά μαζί με τα νέα πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κόσμο της εργασίας.

Βάση προγράμματος, το επόμενο διάστημα θα συγκροτηθεί και η ομαδα του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπου, όπως όλα δείχνουν, θα μπορέσει να επεξεργαστεί και τις πολιτικές θέσεις του πρώην πρωθυπουργού πάνω σε κεντρικά ζητήματα.

Όλα αυτά βέβαια θα κινούνται παράλληλα με τις επαφές που θα έχει ο Αλέξης Τσιπρας με την κοινωνία. Άλλωστε και με αφορμή το βιβλίο του που αναμένεται μετά τις 20 Νοεμβρίου θα έχει την ευκαιρία να κάνει περιοδείες και να αφουγκραστεί αυτό που αναζητούν οι πολίτες.