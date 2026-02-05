Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση» – Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση». Η αντιπολίτευση καταψήφισε στο σύνολό της την αρχή του νομοσχεδίου, με κάθε κόμμα να αιτιολογεί την αρνητική του στάση από διαφορετική ιδεολογική αφετηρία.

Παρά τη συνολική καταψήφιση της αρχής, από τον τρόπο που ψήφισαν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές προκύπτει ότι αρκετά επιμέρους άρθρα συγκέντρωσαν θετικές ψήφους και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αυτό δείχνει ότι, παρότι υπάρχει πολιτική διαφωνία ως προς τον συνολικό σχεδιασμό, ορισμένες ρυθμίσεις κρίθηκαν αποδεκτές ή λειτουργικές από περισσότερες κοινοβουλευτικές πλευρές.

Το νομοσχέδιο συνεχίζει πλέον την κοινοβουλευτική του πορεία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις τελικές διατάξεις που θα διαμορφωθούν πριν την οριστική ψήφιση.