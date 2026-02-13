Περιβάλλον Τσίπρα για Στουρνάρα: «Τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας Αλήθειας»

Το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζει ότι η απάντηση μέσω κύκλων του κ. Στουρνάρα και κυρίως το περιεχόμενό της ενισχύει την εντύπωση που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στην κοινή γνώμη: πως θα ταίριαζε περισσότερο ως εκπρόσωπος Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας» παρά ως Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ίδια τοποθέτηση, από την οδό Αμαλίας, σημειώνεται με αιχμηρό τόνο:

«Του συνιστούμε, πέρα από το λυσάρι με τις ατάκες που, όπως λέγεται, διανέμει το Μαξίμου στα “γαλάζια” τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία, ώστε να φτάσει τα χρόνια του Χρήστου Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ. Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».

Στουρνάρας σε Τσίπρα: «Η Ιστορία δεν γράφεται με ευχές, γράφεται με ισολογισμούς»

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα δίνει η πλευρά Στουρνάρα μέσω συνεργατών του. Όπως αναφέρει «Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση.

Οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί. Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές. Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση Τσίπρα σε Στουρνάρα: «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο»

Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς.»