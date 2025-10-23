Πετάνε ήδη τα «μπαλάκια» για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο Δένδιας το αναθέτει σε τρίτο και καρφώνει Δούκα

Έγινε προ ολίγου γνωστό πως ο Νίκος Δένδιας θα επιφορτίσει τρίτο με την καθαριότητα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ταυτόχρονα «ζωγραφίζοντας» τον Χάρη Δούκα, για το «καλή τύχη» που απηύθυνε στους πλέον αρμόδιους για τον χώρο, το ΥΠΑΜ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αναφέρει με ανακοίνωση το ΥΠΑΜ: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Δένδιας: «Το αναθέτουμε σε τρίτο»

«Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί», κλείνει η ανακοίνωση.

Διαβάστε ακόμα: Επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Μπακογιάννη: «Είσαι υστερική»

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε ανακοινώσει ότι νίπτει τας χείρας του, ευχόμενος «καλή τύχη» για ό,τι συμβεί στο μνημείο υπό την επιστασία των δύο Υπουργείων.

Όχι φυσικά επειδή δεν θέλει να πιάσει σκούπα και φαράσι, αλλά περισσότερο θέλοντας να διαχωρίσει εαυτόν από την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας -που απαγορεύει το δημοκρατικό δικαίωμα στο συνέρχεσθαι με φρονηματικό κριτήριο-, δεδομένων των θέσεών του για το ζήτημα.