Πέθανε η μητέρα του βουλευτή ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου: «Δεν πίστευα ότι θα έφτανε η ώρα»

Το τελευταίο αντίο είπε χθες (16/10) στη θανούσα μητέρα του, η οποία πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος,
Σε ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook, ο Χρήστος Μπουκώρος, μεταξύ άλλων, γράφει:
«Λατρεμένη και πολύτιμη μάνα μου σε αποχαιρετώ. Πολυαγαπημένη μητέρα μου, όταν την προηγούμενη εβδομάδα σε επισκεφθήκαμε όλοι μαζί στο πατρικό μας για να σε δούμε και να σου ευχηθούμε για τα 89 χρόνια που έκλεινες, δεν πίστευα ότι θα έφτανε τόσο σύντομα η ώρα να γράψω αυτές τις γραμμές».
«Αξιοπρέπεια μάς έμαθες. Εντιμότητα και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Σε ευχαριστώ αγαπημένη και πολύτιμη μητέρα μου για την αστείρευτη αγάπη σου, αλλά και παράλληλα για την αυστηρότητα και πειθαρχία, που τόσο με βοήθησαν στην πορεία της ζωής μου», έγραψε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.